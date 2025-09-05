Более 100 астраханцев были эвакуированы из-за трещины в аварийной многоэтажке

Более 100 жильцов многоквартирного дома на улице Ляхова в Астрахани были экстренно эвакуированы, по предварительным данным, из-за трещины в здании. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места происшествия.
Эвакуацию проводили сотрудники МЧС. Во дворе находятся машины скорой помощи. На месте также присутствует заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Роман Ядыкин.
Инцидент произошел в доме, который 28 июля уже пережил частичное обрушение квартир с пятого по первый этаж. Тогда людей удалось эвакуировать без пострадавших. Здание было признано аварийным еще в 2019 году, однако расселение до сих пор не завершено. Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. По факту предыдущего обрушения возбуждены уголовные дела о халатности и об уничтожении имущества по неосторожности.
После предыдущего инцидента губернатор региона Игорь Бабушкин поручил провести обследование других многоквартирных домов в этом районе, передает ТАСС.
Ранее подъезд жилого дома в Саратове обрушился из-за взрыва газа. Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Вечерняя Москва» рассказала о деталях трагедии и о том, что могло привести к взрыву.