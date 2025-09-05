Более 100 астраханцев были эвакуированы из-за трещины в аварийной многоэтажке

Инцидент произошел в доме, который 28 июля уже пережил частичное обрушение квартир с пятого по первый этаж. Тогда людей удалось эвакуировать без пострадавших. Здание было признано аварийным еще в 2019 году, однако расселение до сих пор не завершено. Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. По факту предыдущего обрушения возбуждены уголовные дела о халатности и об уничтожении имущества по неосторожности.