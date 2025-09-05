Бизнесмену Пономареву грозят 14 лет тюрьмы и конфискация миллиарда рублей

По делу также проходят бывший председатель правления «Лесбанка» Сергей Никитин, для которого прокурор запросил семь лет колонии, и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова — для нее просят шесть лет тюрьмы. Все трое обвиняются в хищении векселей крупных российских банков общей стоимостью более одного миллиарда рублей.