Бизнесмену Пономареву грозят 14 лет тюрьмы и конфискация миллиарда рублей

Прокурор запросил для бизнесмена Константина Пономарева 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества на сумму более одного миллиарда рублей. Об этом сообщила адвокат подсудимого Анна Ставицкая.
По ее словам, гособвинитель также просил назначить Пономареву штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Сам предприниматель вину не признает и считает дело искусственно созданным. Приговор по делу будет оглашен Тверским судом Москвы 11 сентября.
По делу также проходят бывший председатель правления «Лесбанка» Сергей Никитин, для которого прокурор запросил семь лет колонии, и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова — для нее просят шесть лет тюрьмы. Все трое обвиняются в хищении векселей крупных российских банков общей стоимостью более одного миллиарда рублей.
Для Константина Пономарева это может стать третьим приговором. Ранее он уже был осужден за уклонение от уплаты налогов и попытку хищения, а также за использование сфабрикованных судебных решений для обогащения, передает РИА Новости.
Кроме того, ранее в Москве задержали экс-министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. Он обвиняется в присвоении средств в особо крупном размере.