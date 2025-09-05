Дорогу республиканского значения закрыли в Дагестане из-за селей: что говорят власти

В Цунтинском районе Дагестана прошли сильные ливни. В результате случились сходы селевых потоков. В связи с ЧП участок дороги регионального значения «Агвали — Шаури — Кидеро» закрыт. Об этом уведомили в пресс-службе администрации района.
В сообщении сказано, что расчистку дороги не удается провести из-за неблагоприятных погодных условий. На месте ЧП остаются два бульдозера и автогрейдер.
«Дорога республиканского значения Агвали — Шаури — Кидеро закрыта на 35-м км (в районе парка) из-за селевого потока. Временно доступен альтернативный маршрут: Кидеро — Бежта — Тлядал», — предупредили в администрации Цунтинского района.
