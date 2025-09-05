Взрывы прогремели над Рязанью

Жители Рязани сообщили о взрывах над городом и возгорании в одном из районов. Об этом стало известно в пятницу, 5 сентября.
Предполагается, что уже были сбиты несколько воздушных целей.
По словам местных жителей, несколько громких хлопков прогремели на южной окраине города около 01:15. После этого очевидцы стали сообщать о зареве в небе и столбе густого черного дыма. Официальной информации о произошедшем пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
4 сентября в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы российской противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны.