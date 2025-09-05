Дрон ВСУ попытался атаковать склад с ГСМ в Луганске

Украинский беспилотник предпринял попытку атаковать склад горюче-смазочных материалов в Луганске, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По их данным, вечером, около 20:40, в результате попадания дрона вспыхнул один из резервуаров, однако масштаб возгорания оказался незначительным.
Источник уточнил, что емкости практически не были заполнены, что позволило избежать серьезных последствий. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, локализовавшие пожар в кратчайшие сроки.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения высотных беспилотников ВСУ. В ходе боевой работы были сбиты дрон «Фурия», RQ-35 Heidrun, «Лелека», «Мара» и «Гор», а также разведчик-корректировщик высокоточного оружия «Валькирия» и дрон-камикадзе Vector.