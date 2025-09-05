В Воронежской области сбили не менее 10 БПЛА

Около десяти беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны в небе над двумя районами Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, дежурные расчёты ПВО своевременно зафиксировали и уничтожили все обнаруженные цели. Инцидент обошёлся без жертв и разрушений.
Гусев подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а соответствующие службы продолжают мониторинг обстановки для обеспечения безопасности жителей области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 46 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше