В Воронежской области сбили не менее 10 БПЛА

Силы ПВО своевременно зафиксировали и уничтожили все обнаруженные цели.

Источник: Аргументы и факты

Около десяти беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны в небе над двумя районами Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, дежурные расчёты ПВО своевременно зафиксировали и уничтожили все обнаруженные цели. Инцидент обошёлся без жертв и разрушений.

Гусев подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а соответствующие службы продолжают мониторинг обстановки для обеспечения безопасности жителей области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 46 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше