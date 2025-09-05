Ричмонд
ПВО отразила атаку ВСУ на Луганск

Обломки сбитых аппаратов упали на территорию промышленной зоны города.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку украинских беспилотников в небе над Луганском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. В результате были уничтожены семь вражеских дронов.

По данным источника, инцидент произошёл около 1:16. Обломки сбитых аппаратов упали на территорию промышленной зоны города, что позволило избежать жертв и разрушений в жилых районах.

На месте падения обломков работают оперативные службы, которые оценивают последствия и обеспечивают безопасность территории.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 46 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.