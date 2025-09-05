Дело о взятках против миллиардера Мацоцкого закрыли из-за непричастности

18 июля московский суд арестовал IT-миллиардера и сооснователя компании IBS Сергея Мацоцкого по уголовному делу о даче взятки в особо крупном размере. Пять лет назад предприниматель основал свою компанию после выхода из IBS — «ГС-Инвест». Она специализировалась на разработке программного обеспечения и интеграции. Кроме того, Мацоцкий занимал место в совете директоров «Вымпелкома».