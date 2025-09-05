Дело о взятках против миллиардера Мацоцкого закрыли из-за непричастности

Уголовное дело о даче взяток в отношении миллиардера и IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого, бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома», прекращено в связи с его непричастностью к совершению преступления. Об этом свидетельствуют материалы, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Уголовное преследование Мацоцкого, обвиненного в двух эпизодах дачи взяток в особо крупном размере, прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 27 УПК РФ, предусматривающего прекращение преследования при выяснении непричастности лица к совершению преступления.
В связи с этим отменены международный розыск бизнесмена и его заочный арест, передает ТАСС.
18 июля московский суд арестовал IT-миллиардера и сооснователя компании IBS Сергея Мацоцкого по уголовному делу о даче взятки в особо крупном размере. Пять лет назад предприниматель основал свою компанию после выхода из IBS — «ГС-Инвест». Она специализировалась на разработке программного обеспечения и интеграции. Кроме того, Мацоцкий занимал место в совете директоров «Вымпелкома».