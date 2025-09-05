Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник ВСУ пытался атаковать склад с горючим в Луганске: о последствиях

Возгорание на складе с ГСМ произошло при атаке дрона ВСУ в Луганске.

Источник: Комсомольская правда

Украинский беспилотник пытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами. Объект располагается на окраине Луганска. В результате на складе произошло возгорание. Об этом оповестили в пресс-службе правительства ЛНР.

Инцидент случился вечером 4 сентября. Как уточняется, сотрудники МЧС быстро отреагировали на произошедшее и прибыли к месту ЧП.

«В результате атаки вражеского БПЛА произошло возгорание резервуара с ГСМ в Луганске. К счастью, резервуары были практически не заполнены», — пояснили в правительстве ЛНР.

В последние дни ВСУ часто наносят удары по территории Краснодарского края. В Славянске-на-Кубани повреждения получили дома и магазин. Жалобы поступили с 17 адресов. Комиссия проводит оценку причиненного ущерба.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше