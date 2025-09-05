Беспилотник ВСУ пытался атаковать склад с горючим в Луганске: о последствиях

Украинский беспилотник пытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами. Объект располагается на окраине Луганска. В результате на складе произошло возгорание. Об этом оповестили в пресс-службе правительства ЛНР.
Инцидент случился вечером 4 сентября. Как уточняется, сотрудники МЧС быстро отреагировали на произошедшее и прибыли к месту ЧП.
«В результате атаки вражеского БПЛА произошло возгорание резервуара с ГСМ в Луганске. К счастью, резервуары были практически не заполнены», — пояснили в правительстве ЛНР.
В последние дни ВСУ часто наносят удары по территории Краснодарского края. В Славянске-на-Кубани повреждения получили дома и магазин. Жалобы поступили с 17 адресов. Комиссия проводит оценку причиненного ущерба.