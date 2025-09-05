Трое детей погибли, еще трое госпитализированы после пожара в Свердловской области

Трагедия произошла в деревне Златогорова Свердловской области ночью 5 сентября. На территории населенного пункта загорелся частный дом. В результате погибли трое детей. Об этом уведомили в пресс-службе МЧС.
Пожар распространился по площади в 60 квадратных метров. Помимо погибших, есть пострадавшие. Трое детей находятся в больнице. Родителям и четверым несовершеннолетним удалось покинуть дом.
«Три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли. На месте работают психологи МЧС России. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования», — сказано в сообщении.
В Красноярском крае за минувшие сутки потушили девять пожаров. Горели несколько домов и торф. Пострадавших и погибших при пожарах нет.