Новосибирск окутал густой туман 5 сентября: атмосферные фото

Утренний туман окутал Новосибирск, создавая непривычную атмосферу. Жители отмечают, что видимость на улицах заметно снизилась. По данным Западно-Сибирского УГМС, предстоящий день порадует жителей города солнечной погодой. Однако стоит подготовиться к небольшому дождю, который может пройти в первые часы ночи. Температурный режим будет комфортным: ночью: от +7 до +9 градусов, днём: до +18−20 градусов. Ветер северо-западного направления со скоростью 3−8 метров в секундуМЧС России предупреждает, что в период с 5 по 7 сентября в Новосибирской области существует вероятность заморозков. Температура может опуститься до 0 градусов.

Фото: читатели МК в Новосибирске.