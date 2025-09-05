Под Иркутском ритуальные службы продавали места на кладбищах

В Иркутском районе на территории Смоленского и Марковского кладбищ руководители стали просить деньги у людей за земельные участки. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
«С 2017 года лица из числа руководителей организаций, предоставляющих похоронные услуги на территории Смоленского и Марковского кладбищ, в нарушение установленного законом порядка при отсутствии правовых оснований за плату предоставляли земельные участки для захоронения тел умерших, которые предоставляются бесплатно», — пишут в прокуратуре.
Сейчас против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере ритуальных услуг. Действия фигурантов квалифицированы следствием по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).