Под Иркутском ритуальные службы продавали места на кладбищах

«С 2017 года лица из числа руководителей организаций, предоставляющих похоронные услуги на территории Смоленского и Марковского кладбищ, в нарушение установленного законом порядка при отсутствии правовых оснований за плату предоставляли земельные участки для захоронения тел умерших, которые предоставляются бесплатно», — пишут в прокуратуре.