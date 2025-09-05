Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске грузовик сбил водителя и врезался в «Мазду»

49-летний мужчина с тяжелой травмой находится в реанимации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Центральном районе Братска произошла авария с грузовым автомобилем. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, 4 сентября около 10:30 утра на улице Баркова водитель «Hino» вышел из машины, но забыл ее обездвижить. Грузовик сам поехал вперед.

— 49-летний мужчина попытался его остановить, но машина его сбила и наехала на ногу. Пострадавшего с тяжелой травмой доставили в реанимацию. Затем грузовик врезался в стоящую Mazda, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас полиция проводит проверку. Госавтоинспекция напоминает всем водителям о строгом соблюдении пункта 12.8 ПДД: при остановке и стоянке необходимо всегда принимать меры, полностью исключающие самопроизвольное движение транспортного средства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое мужчин погибли в аварии на Голоустненском тракте.