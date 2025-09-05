В Братске грузовик сбил водителя и врезался в «Мазду»

В Центральном районе Братска произошла авария с грузовым автомобилем. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, 4 сентября около 10:30 утра на улице Баркова водитель «Hino» вышел из машины, но забыл ее обездвижить. Грузовик сам поехал вперед.