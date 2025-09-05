В Бухаре трое рабочих утонули в восьмиметровом канализационном коллекторе, еще двое — пропали

В ходе работ, используя кран КамАЗ, они открыли крышку коллектора диаметром 1000 мм и глубиной 8 метров, чтобы создать внутренний проём для новой трубы. Как выяснилось позже, работы проводились без разрешения инженерной компании по водоснабжению и канализации Бухарской области и с грубым нарушением правил охраны труда.