В Бухаре трое рабочих утонули в восьмиметровом канализационном коллекторе, еще двое — пропали

Vaib.uz (Узбекистан. 4 сентября). Накануне в социальных сетях появилась тревожная информация: в Бухаре группа рабочих погибла во время монтажа канализационных труб.

Ситуацию прокомментировали в Управлении внутренних дел Бухарской области.

По официальным данным, трагедия произошла 4 сентября примерно в 12:00 дня в махалле «Богидашт» Бухарского района. В этот момент пятеро рабочих частной компании занимались подключением канализационных труб строящихся многоэтажных домов в 7-м микрорайоне Бухары к центральному канализационному коллектору.

В ходе работ, используя кран КамАЗ, они открыли крышку коллектора диаметром 1000 мм и глубиной 8 метров, чтобы создать внутренний проём для новой трубы. Как выяснилось позже, работы проводились без разрешения инженерной компании по водоснабжению и канализации Бухарской области и с грубым нарушением правил охраны труда.

В результате все пятеро рабочих по неосторожности упали в коллектор и были унесены сильным потоком сточных вод. Спасатели обнаружили тела трёх погибших в трубах на пункте перекачки сточных вод в махалле «Зарманоқ». Поиски еще двух пропавших продолжаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2, пункту «а» статьи 257 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда). Ведётся предварительное следствие.