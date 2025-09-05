В Бухаре трое рабочих утонули в восьмиметровом канализационном коллекторе, еще двое — пропали

Ситуацию прокомментировали в Управлении внутренних дел Бухарской области.
По официальным данным, трагедия произошла 4 сентября примерно в 12:00 дня в махалле «Богидашт» Бухарского района. В этот момент пятеро рабочих частной компании занимались подключением канализационных труб строящихся многоэтажных домов в 7-м микрорайоне Бухары к центральному канализационному коллектору.
В ходе работ, используя кран КамАЗ, они открыли крышку коллектора диаметром 1000 мм и глубиной 8 метров, чтобы создать внутренний проём для новой трубы. Как выяснилось позже, работы проводились без разрешения инженерной компании по водоснабжению и канализации Бухарской области и с грубым нарушением правил охраны труда.
В результате все пятеро рабочих по неосторожности упали в коллектор и были унесены сильным потоком сточных вод. Спасатели обнаружили тела трёх погибших в трубах на пункте перекачки сточных вод в махалле «Зарманоқ». Поиски еще двух пропавших продолжаются.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2, пункту «а» статьи 257 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда). Ведётся предварительное следствие.