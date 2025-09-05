Пик беды: спасатели рассказали, когда вернутся за Наговициной

Официально статус российской альпинистки Натальи Наговициной, которая сейчас считается пропавшей без вести на пике Победы, будет объявлен в 2026 году. В беседе с aif.ru эксперты отметили, что ее тело могут найти альпинисты, которые в новом сезоне первыми осуществят восхождение на пик.
Следы жизнедеятельности Наговициной не обнаружены.
Президент Федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов в разговоре с aif.ru уточнил, что гибель Наговициной официально не констатирована. Он отметил, что дрон, который совершил облет места, где оставалась Наговицина, не обнаружил следов ее жизнедеятельности.
«Мы констатировали, что когда территорию облетел дрон и провел съемку, то следы жизнедеятельности Натальи Ноговицы на 7200 метров не были обнаружены. В 2026-м году альпинисты поднимутся и уже официально подтвердят всему миру гибели или другой статус альпинистки на высоте 7200 метров», — объяснил он.
Кто отправится на поиски тела Наговициной?
Альпинисты, которые будут совершать восхождение на пик Победы в новом сезоне 2026 года, смогут найти тело Наговициной и официально подтвердить ее гибель.
«В следующем году, если спортивная экспедиция сможет прорваться к пику Победы, это будут первые альпинисты, которые смогут увидеть ее и зафиксировать это», — объяснил Кубатов.
По его словам, для поиска тела Наговицинойна пике Победы есть хороший ориентир — она находится под скалой Птица.
«Она находится под скалой под названием Птица. Это очень большой и существенный ориентир. К сожалению, рядом со скалой Птица много тел погибших», — объяснил альпинист.
Кубатов подчеркнул, что у настоящему времени нет данных об успешных спасательных операциях, проведенных на высоте этой скалы.
«Я никогда не слышал, чтобы со скалы Птица, а это практически это гребень самой вершины, кого-либо спускали, проводили успешные спасательные операции. Это очень опасное, очень тяжелое место, там очень узкий гребень, это уже практически сама вершина пика Победы», — уточнил он.
Пик Победы уже забрал порядка 200 альпинистов.
В беседе с aif.ru Кубатов подчеркнул, что пик Победы является сложнейшей вершиной. Он используется в коммерческом альпинизме, восхождение организуют только подготовленные спортсмены.
«Обычно ежегодно пытаются совершить восхождение от 15 до 25 альпинистов. И смертность находится в пределах 25−30%, это очень высокий уровень. С момента открытия горы для восхождений на пике остались около 200 человек. в 2021 году, когда был проведен детальный подсчет, была названа цифра 167, но после нее большое количество человек погибло, поэтому мы говорим о том, что погибших около 200», — объяснил альпинист.