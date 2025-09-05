Пик беды: спасатели рассказали, когда вернутся за Наговициной

«Обычно ежегодно пытаются совершить восхождение от 15 до 25 альпинистов. И смертность находится в пределах 25−30%, это очень высокий уровень. С момента открытия горы для восхождений на пике остались около 200 человек. в 2021 году, когда был проведен детальный подсчет, была названа цифра 167, но после нее большое количество человек погибло, поэтому мы говорим о том, что погибших около 200», — объяснил альпинист.