Почти 100 млн субсидий на скот похитили в Костанайской области

Районная прокуратура Костанайской области выявила факты хищения государственных субсидий, выделенных на удешевление кормов для скота и ведение селекционной работы. Ущерб составил 96 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По итогам проверки было начато досудебное расследование по статье 190 части 4 пункту 2 Уголовного кодекса РК — мошенничество в особо крупном размере. Расследование велось прокуратурой Костанайской области.

В ходе следствия установлена вина трех лиц, которые были преданы суду. В связи с полным признанием вины уголовное дело рассмотрено в сокращенном порядке.

Приговором суда подсудимые осуждены к различным срокам реального лишения свободы и взяты под стражу в зале суда. Кроме того, в пользу государства с осужденных взыскано более 96 миллионов тенге в счет возмещения ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.