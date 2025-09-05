Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирца посадили за хищение 9 млн. рублей

Мужчина решил взять в долг деньги, предложив в залог самоходный опрыскиватель.

Мужчина решил взять в долг деньги, предложив в залог самоходный опрыскиватель.

Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области. 38-летний мужчина в 2021 году заключил со знакомым фиктивные договоры займа и залога.

Мужчина решил взять в долг деньги, предложив в залог самоходный опрыскиватель. Но оказалось, что эта техника уже была заложена другому предприятию.

Зная о том, что повторный залог оборудования невозможен без согласия первого залогодержателя, виновный намеренно не вернул заёмные средства в оговорённый срок. Из-за этого человек, который дал ему в долг, потерял 9 миллионов рублей.

Суд вынес приговор и назначил преступнику наказание в виде 3 лет и 6 месяцев тюрьмы. Отбывать срок осуждённый будет в исправительной колонии общего режима.