Новосибирца посадили за хищение 9 млн. рублей

Мужчина решил взять в долг деньги, предложив в залог самоходный опрыскиватель.
Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области. 38-летний мужчина в 2021 году заключил со знакомым фиктивные договоры займа и залога.
Мужчина решил взять в долг деньги, предложив в залог самоходный опрыскиватель. Но оказалось, что эта техника уже была заложена другому предприятию.
Зная о том, что повторный залог оборудования невозможен без согласия первого залогодержателя, виновный намеренно не вернул заёмные средства в оговорённый срок. Из-за этого человек, который дал ему в долг, потерял 9 миллионов рублей.
Суд вынес приговор и назначил преступнику наказание в виде 3 лет и 6 месяцев тюрьмы. Отбывать срок осуждённый будет в исправительной колонии общего режима.