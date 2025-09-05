Верил в рептилоидов, просил убежища: друзья описали убитого на фесте в США

«Он часто размышлял о вещах, которые большинство не обсуждает: мы говорили с ним и о плоской Земле, и о рептилоидах, и о других “конспирологических” теориях. Не потому что он в это слепо верил, а потому что он всегда мыслил нестандартно. Он был тем, кто искал истину за пределами очевидного. Это делало его интересным собеседником и очень особенным человеком», — пояснила собеседница aif.ru.