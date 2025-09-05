Верил в рептилоидов, просил убежища: друзья описали убитого на фесте в США

Власти США расследуют первое в истории убийство на фестивале Burning Man, жертвой стал 37-летний россиянин Вадим Круглов из Омска, переехавший в Соединенные Штаты несколько лет назад. Родные мужчины собирают деньги на возвращение тела в Россию для захоронения.
Aif.ru узнал, как в последнее время жил погибший и могли ли быть у него враги.
Когда и как убили Вадима Круглова на Burning Man.
Вечером субботы, 30 августа, состоялся традиционный ритуал сожжения деревянной фигуры человека. Именно тогда началась цепочка трагических событий. Примерно в девять вечера участник фестиваля заметил тело мужчины, лежащее в луже крови недалеко от сцены с огненным шоу. Вскоре полиция подтвердила факт убийства, которое стало первым подобным происшествием за всю историю фестиваля.
Один из участников фестиваля рассказал, что тело Вадима обнаружили его друзья.
«Вадима нашли в доме на колесах (RV) в луже крови, зарезанным. И нашли его мои друзья. Они просто ехали и увидели телефон на дороге. Начали смотреть по сторонам в надежде найти владельца, к ним подошли люди и дрожащим голосом попросили помощи. Когда они зашли в RV, они увидели труп. Мы же и сообщили рейнджерам о случившемся», — сказал мужчина.
По словам подруги убитого Жанны, у Вадима, несмотря на то, что он был непростым человеком, не было врагов.
«Бесконфликтный, добрый и отзывчивый человек. Вадим всегда был позитивен и дружелюбен. Работал в авиации, путешествовал по всему миру. Недоброжелателей быть не могло», — добавил в разговоре с aif.ru друг Виталий.
Чем занимался убитый в США Круглов.
Около четырех лет Вадим Круглов работал в авиации. Но несколько лет назад он переехал в США, запросив статус политического беженца. Получить его мужчине так и не удалось.
«В США его иммиграционный кейс так и не рассматривался, и он большую часть времени просто выживал: соглашался на тяжёлую физическую работу, не имея особой стабильности», — сказала aif.ru подруга Круглова Жанна.
По словам девушки, Вадим в мае отправился на подработку на Аляску из-за плачевной ситуации с жильем в Нью-Йорке, ему негде было жить.
«Он звонил в мае моему мужу, муж ему порекомендовал на Аляску, в это время там промысел, лето, сезон. И Вадим полетел. Он планировал там быть до октября, но получилось так, что он раньше уехал. Для меня было удивление, когда он позвонил и сказал:» Привет, Жанетт, я уже в Сиэтле«. Вадим сообщил, что нормально подзаработал, в Сиэтле он занимался ремонтными работами какими-то», — добавила девушка.
В Сиэтле с работой в итоге не задалось и Вадим уехал в Сакраменто, он устроился тянуть кабель.
«До это он был в Майами, купил там машину, хотел перебраться в Лас-Вегас, к нам поближе. Несколько раз звонил мне. А потом уже оказался на этом фестивале», — отметила она.
Увлекался рептилоидами.
Жанна рассказала, что Круглов увлекался конспирологическими теориями о плоской Земле и рептилоидах.
«Он часто размышлял о вещах, которые большинство не обсуждает: мы говорили с ним и о плоской Земле, и о рептилоидах, и о других “конспирологических” теориях. Не потому что он в это слепо верил, а потому что он всегда мыслил нестандартно. Он был тем, кто искал истину за пределами очевидного. Это делало его интересным собеседником и очень особенным человеком», — пояснила собеседница aif.ru.
Кроме того, Круглов, судя по соцсетям, ходил в горы, играл в теннис и занимался плаванием.
При этом Жанна отметила, что предлагала другу активнее вести блог, показывать интересные места, но ему это было не интересно.
«Он не стремился к известности. Даже когда я уговаривала его записывать TikTok-видео на Аляске — показывать, как он работает, как живёт — он не придавал этому значения. Он был скромным. Искал не славу, а правду, выражение, глубину», — сказала она.
Чем затруднено расследование убийства.
В последний раз россиянина видели живым около 6 часов утра 30 августа на танцполе в компании неизвестного мужчины в темных очках. Ситуация с поиском убийцы осложняется тем, что на территории фестиваля нет видеокамер. Кроме того, участники уже покинули место проведения мероприятия.
Семья Вадима и его друзья организовали кампанию по сбору средств для транспортировки его тела обратно в Россию. Организаторы фестиваля выразили соболезнования родным и близким Вадима и обещали внести пожертвование в систему, предлагающую вознаграждение за информацию о возможном преступнике.