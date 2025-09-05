Ричмонд
Омич меньше чем за год нарушил ПДД сотни раз

Мужчине выписали штрафов больше чем на 200 тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

С начала 2025 года один из омских водителей успел получить 260 штрафов, то есть не провёл практически ни одного дня без нарушений. Об этом порталу Om1 Омск рассказали в пресс-службе ГИБДД.

По информации ведомства, за все нарушения молодой человек 1996 года рождения должен в сумме заплатить 277 999 рублей. Своеобразный топ его прегрешений выглядит так:

196 раз превысил установленную скорость; 13 раз заехал за стоп-линию; 9 раз не пристегнул ремня безопасности; 11 раз проехал на запрещающий сигнал светофора.