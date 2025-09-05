Над Воронежской областью уничтожили около 10 беспилотников

В Бутурлиновском и Россошанском районах Воронежской области силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, говорится в сообщении.
4 сентября в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы российской противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны.
Кроме того, в городе Белая Калитва Ростовской области обломки беспилотника, сбитого силами противовоздушной обороны (ПВО), рухнули около жилой многоэтажки. Инцидент произошел во вторник, 2 сентября, около 22:00, когда в небе над городом были слышны взрывы и работа ПВО.