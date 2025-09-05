Ричмонд
Юные вандалы разрушают СЮН в Новосибирске

Тревожное сообщение появилось в популярном телеграм-канале «Сообщество Академгородка».

Они пинают клетки животных и тыкают в них палками.

Тревожное сообщение появилось в популярном телеграм-канале «Сообщество Академгородка». Одна из подписчиц сообщила о вопиющих случаях вандализма на территории Станции юных натуралистов.

По словам очевидцев, группа мальчиков в возрасте 8−10 лет систематически совершает акты вандализма. Хулиганы вооружились молотком и наносят ущерб имуществу учреждения. Они разрушают горки, созданные руками воспитанников на занятиях кружка геологии, а также жестоко обращаются с животными — пинают клетки и тыкают в них палками. Дети попали на камеры видеонаблюдения.

Руководство СЮН уже обратилось в правоохранительные органы с просьбой принять меры по установлению личностей нарушителей.