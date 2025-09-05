Юные вандалы разрушают СЮН в Новосибирске

По словам очевидцев, группа мальчиков в возрасте 8−10 лет систематически совершает акты вандализма. Хулиганы вооружились молотком и наносят ущерб имуществу учреждения. Они разрушают горки, созданные руками воспитанников на занятиях кружка геологии, а также жестоко обращаются с животными — пинают клетки и тыкают в них палками. Дети попали на камеры видеонаблюдения.