В Самарской области бензовоз опрокинулся на трассе и протаранил ВАЗ

ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза произошло в Самарской области вечером в четверг, 4 сентября.

Источник: Коммерсантъ

Происшествие случилось в 19:06 (MSK+1) на 1027 км трассы М-5 в Красноярском районе. Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

На дороге столкнулись фура Dongfeng и машина ВАЗ-2110. Грузовик опрокинулся и врезался в легковой автомобиль. В результате происшествия разлилось топливо.

Никто не погиб и не пострадал. На месте работали пожарные и спасатели. Они собрали информацию об аварии, отключили аккумуляторы и смыли с дороги разлившееся топливо.