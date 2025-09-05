В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области силы ПВО успешно пресекли атаку беспилотников в нескольких районах региона — Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, воздушная тревога возникла вечером, когда в северной части области были зафиксированы вражеские БПЛА. Все цели удалось перехватить и уничтожить силами противовоздушной обороны.
Слюсарь подчеркнул, что на земле ситуация остается спокойной: разрушений не зафиксировано, жертв и пострадавших среди населения нет.
Ранее около десяти беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны в небе над двумя районами Воронежской области.
