Росгвардейцы спасли пенсионера из Хабаровска от мошенников

Пожилой мужчина пытался снять со своего счета 1,3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили крупное мошенничество в отношении 67-летнего жителя Хабаровска. Инцидент произошел в отделении банка на улице Муравьева-Амурского, куда росгвардейцы прибыли по сигналу тревожной кнопки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Пожилой мужчина, находясь в состоянии сильного стресса, пытался снять со своего счета 1,3 миллиона рублей под диктовку телефонных мошенников. Злоумышленники, представившись сотрудниками банка или правоохранительных органов, убедили пенсионера в необходимости перевести деньги в «безопасное место».

Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии и бдительности банковских работников преступная схема была своевременно раскрыта. Мужчину убедили не совершать операцию и провели с ним разъяснительную беседу о методах работы телефонных мошенников.

По факту попытки мошенничества проводится проверка. Правоохранители напоминают гражданам о необходимости критически оценивать подобные звонки и никогда не сообщать посторонним лицам реквизиты банковских карт и коды из SMS.