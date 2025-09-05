Росгвардейцы спасли пенсионера из Хабаровска от мошенников

Пожилой мужчина, находясь в состоянии сильного стресса, пытался снять со своего счета 1,3 миллиона рублей под диктовку телефонных мошенников. Злоумышленники, представившись сотрудниками банка или правоохранительных органов, убедили пенсионера в необходимости перевести деньги в «безопасное место».