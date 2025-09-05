Прокуратура запросила условный срок для отца погибших от инсектицида детей в Красной Сопке

Трагедия произошла в сентябре 2024 года, когда мужчина обработал квартиру инсектицидами, значительно превысив рекомендуемую дозировку. После обработки помещение не было проветрено, а дети продолжали находиться в доме, где ядовитое вещество осело на посуде, мебели и продуктах питания.