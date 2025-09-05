Прокуратура запросила условный срок для отца погибших от инсектицида детей в Красной Сопке

В Назаровском городском суде завершились прения по громкому делу об отравлении четверых детей в поселке Красная Сопка.
Прокурор запросил для 34-летнего отца семейства 2 года условного срока по статье о причинении смерти по неосторожности.
Трагедия произошла в сентябре 2024 года, когда мужчина обработал квартиру инсектицидами, значительно превысив рекомендуемую дозировку. После обработки помещение не было проветрено, а дети продолжали находиться в доме, где ядовитое вещество осело на посуде, мебели и продуктах питания.
На следующий день все члены семьи были госпитализированы с симптомами острого отравления. Несмотря усилия врачей, четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет скончались. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало отравление инсектицидами.
В ходе судебных заседаний прокурор подчеркнул тяжесть последствий, но учел сотрудничество обвиняемого со следствием. Адвокат защиты, напротив, настаивал на полном оправдании, утверждая, что подсудимый не мог предвидеть летальный исход.
Сам обвиняемый отказался от комментариев по существу дела, лишь попросив суд «не быть слишком строгим». Приговор будет оглашен в ближайшие дни.
Дело вызвало широкий общественный резонанс и стало трагичным примером последствий нарушения правил использования бытовой химии.
Ранее рассказывали, что в деле о гибели детей под Красноярском возникли новые версии: химик усомнился в дихлофосе.