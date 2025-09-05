Росимущество распродает арестованную недвижимость в Башкирии по сниженным ценам

В Башкирии стартовали торги по реализации имущества, конфискованного за долги у местных жителей. Организатором аукциона выступило территориальное управление Росимущества по республике.
На продажу выставлены 18 лотов, среди которых:
— Квартира площадью 56,6 м² на бульваре Давлеткильдеева, 20 в Уфе. Стартовая цена — 9 374 400 рублей;
— Нежилое помещение 183,4 м² на улице Высотной, 2 в Уфе. Начальная стоимость — 15 713 760 рублей;
— Коммерческое пространство 498,3 м² на Высотной, 8/3 в Уфе. Цена старта — 37 744 800 рублей;
— Нежилое помещение 371,5 м² на улице Глинки, 7 в Уфе. Начальная стоимость — 4 010 000 рублей;
— Коммерческая площадь 42,9 м² на Глинки, 79а в Ишимбае. Стартовая цена — 2 250 375 рублей;
— Нежилое помещение 60,2 м² на Пушкина, 45/2 в Уфе. Начальная стоимость — 6 303 855 рублей;
— Коммерческое пространство 75,4 м² на бульваре Хадии Давлетшиной, 16 в Уфе. Цена старта — 3 593 800 рублей.
Полный перечень лотов доступен для ознакомления на официальном портале «ГИС торги». Приём заявок от потенциальных покупателей продлится до 29 сентября включительно.
