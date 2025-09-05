Омского мотоциклиста осудят за тяжкое ДТП с подростком

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 18-летнего жителя Омска. Байкер без водительских прав проигнорировал ПДД, причинив тяжкий вред здоровью 16-летней девушки. Об этом сообщил 5 сентября канал t.me/prok_omsk.
Инцидент был зарегистрирован 6 июня 2025 года. По предварительным данным, фигурант в дневное время незаконно управлял мотоциклом KAYO T2 Enduro. На улице Нефтезаводской парень проехал перекресток на красный сигнал светофора. Несовершеннолетняя пассажир юноши получила серьезные телесные повреждения после столкновения с Chevrolet Niva.
Фото: УМВД России по Омской области.
«Вину водитель признал полностью, принял меры к возмещению причиненного вреда. Уголовное дело прокуратура направила в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
В рамках инкриминируемой статьи молодого омича могут отправить в тюрьму на срок до семи лет.
