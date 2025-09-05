Омского мотоциклиста осудят за тяжкое ДТП с подростком

Инцидент был зарегистрирован 6 июня 2025 года. По предварительным данным, фигурант в дневное время незаконно управлял мотоциклом KAYO T2 Enduro. На улице Нефтезаводской парень проехал перекресток на красный сигнал светофора. Несовершеннолетняя пассажир юноши получила серьезные телесные повреждения после столкновения с Chevrolet Niva.