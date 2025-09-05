Ричмонд
В Красноярске 13-летнюю школьницу ударило током на железнодорожном мосту

В Красноярске следователи проводят проверку по факту травмирования несовершеннолетней на железной дороге.

Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Вечером 4 сентября в Октябрьском районе Красноярска 13-летнюю школьницу ударило током на железнодорожном мосту. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, все произошло на улице Телевизионная, между станциями Бугач и Калинина.

По информации КрасЖД, девочка залезла на объект по технической лестнице, а затем подошла к электрическим проводам. В итоге ее ударило током.

В экстренные службы позвонил очевидец. Пострадавшая школьница получила телесные повреждения, ее увезли в больницу.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Специалисты напоминают: железная дорога — это зона повышенной опасности. Запрещается ходить по путям в неустановленных местах, пересекать пути перед приближающимся поездом и подниматься на крыши вагонов.