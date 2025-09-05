В Красноярске 13-летнюю школьницу ударило током на железнодорожном мосту

Вечером 4 сентября в Октябрьском районе Красноярска 13-летнюю школьницу ударило током на железнодорожном мосту. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, все произошло на улице Телевизионная, между станциями Бугач и Калинина.