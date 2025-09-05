Новосибирское предприятие заплатит миллион за отравление работника

Врачи поставили слесарю тяжёлое отравление неизвестными газами., а также диагностировали острую нехватку кислорода.
Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции. В МУП «Ордынское» произошёл несчастный случай. Группа слесарей работала на канализационно-насосной станции. Они проверяли, почему не течёт вода в трубе.
Один из слесарей спустился в резервуар, прочистил сетку, и вода снова пошла. После этого выяснилось, что фекальный насос сломан. Отметим, что меры безопасности были соблюдены: рабочие получили защитную каску, респиратор и страховочные ремни.
Один из рабочих, не дожидаясь проверки насоса, надел гидрокостюм и спустился вниз, чтобы закрыть задвижку. Там ему стало плохо, и он упал у лестницы.
Попытка спасения закончилась трагически. Его коллега спустился вниз, чтобы помочь, но тоже почувствовал себя плохо. Третий работник — слесарь-водитель — попытался оказать помощь, но поднять пострадавшего наверх помог электромонтёр.
К сожалению, слесарь, который первым спустился в резервуар, погиб. Второго слесаря доставили в больницу.
Врачи поставили слесарю тяжёлое отравление неизвестными газами., а также диагностировали острую нехватку кислорода. По результатам медицинского обследования установлено, что полученные травмы относятся к категории тяжёлых производственных повреждений.
Суд взыскал с с МУП «Ордынское» компенсацию морального вреда в размере 1 млн. рублей.