Над Рязанской областью сбили восемь украинских БПЛА

Губернатор Павел Малков сообщил, что в небе над Рязанской областью были уничтожены восемь украинских беспилотников. Для отражения атаки задействовали средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. Жилые дома и объекты инфраструктуры не пострадали.
Малков отметил, что ситуация находится под контролем, а все необходимые службы продолжают мониторинг обстановки в регионе.
Ранее в Ростовской области силы ПВО успешно пресекли атаку беспилотников в нескольких районах региона — Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском.
