Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Рязанской областью сбили восемь украинских БПЛА

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Павел Малков сообщил, что в небе над Рязанской областью были уничтожены восемь украинских беспилотников. Для отражения атаки задействовали средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. Жилые дома и объекты инфраструктуры не пострадали.

Малков отметил, что ситуация находится под контролем, а все необходимые службы продолжают мониторинг обстановки в регионе.

Ранее в Ростовской области силы ПВО успешно пресекли атаку беспилотников в нескольких районах региона — Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше