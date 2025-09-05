Ричмонд
Губернатор Малков: над Рязанской областью уничтожили восемь беспилотников

Ночью 5 сентября средства ПВО и РЭБ сбили восемь беспилотников ВСУ над Рязанской областью.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны вновь попытались атаковать российские территории. В течение ночи на 5 сентября беспилотники ВСУ были ликвидированы в небе над Рязанской областью. Об этом оповестил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

По его сведениям, силы ПВО и РЭБ уничтожили восемь беспилотников ВСУ. О пострадавших и жертвах информации не поступало. Кроме того, обошлось без серьезных повреждений, отметил губернатор.

«По предварительной информации, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются», — предупредил Павел Малков.

За прошедшие сутки силы ПВО сбили почти 300 украинских БПЛА. Кроме того, удалось ликвидировать четыре управляемые авиабомбы.

