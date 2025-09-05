Мошенники начали использовать тему конфиската: в Telegram массово появились фейковые «таможенные» каналы

Они начали предлагать узбекистанцам приобрести якобы конфискованные товары по «выгодной цене».
Особенно много подобных объявлений и каналов появилось в Telegram. Там публикуются фотографии бытовой техники, которую предлагают купить за 30−50% от рыночной стоимости. Однако есть важный нюанс: мошенники, прикрываясь именем таможенных органов, просят покупателей внести предоплату — после чего обещают доставить товар якобы со склада в Бухаре или Кашкадарье по вашему адресу.
Это — классическая схема обмана. К подобным каналам таможенные органы не имеют никакого отношения. После того, как вы переведёте деньги, аферисты сначала «кормят» вас обещаниями, что товар уже вот-вот будет доставлен, а затем просто удаляют переписку и блокируют жертву.
Для придания достоверности своим каналам мошенники часто используют флаги и герб Узбекистана, надписи «оптовый склад таможни», «конфискат с таможни»
Таможенному комитету стоит опубликовать официальное заявление с разъяснением, где и как можно легально приобрести конфискованные товары, а также рассказать о наиболее распространённых мошеннических схемах, чтобы защитить граждан от подобных афер.