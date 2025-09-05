Мошенники начали использовать тему конфиската: в Telegram массово появились фейковые «таможенные» каналы

Особенно много подобных объявлений и каналов появилось в Telegram. Там публикуются фотографии бытовой техники, которую предлагают купить за 30−50% от рыночной стоимости. Однако есть важный нюанс: мошенники, прикрываясь именем таможенных органов, просят покупателей внести предоплату — после чего обещают доставить товар якобы со склада в Бухаре или Кашкадарье по вашему адресу.