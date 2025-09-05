Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали использовать тему конфиската: в Telegram массово появились фейковые «таможенные» каналы

Vaib.uz (Узбекистан. 5 сентября). После появления новостей о том, что Таможенный комитет провёл в Ташкенте ярмарку конфискованных товаров, в социальных сетях резко активизировались мошенники.

Они начали предлагать узбекистанцам приобрести якобы конфискованные товары по «выгодной цене».

Особенно много подобных объявлений и каналов появилось в Telegram. Там публикуются фотографии бытовой техники, которую предлагают купить за 30−50% от рыночной стоимости. Однако есть важный нюанс: мошенники, прикрываясь именем таможенных органов, просят покупателей внести предоплату — после чего обещают доставить товар якобы со склада в Бухаре или Кашкадарье по вашему адресу.

Это — классическая схема обмана. К подобным каналам таможенные органы не имеют никакого отношения. После того, как вы переведёте деньги, аферисты сначала «кормят» вас обещаниями, что товар уже вот-вот будет доставлен, а затем просто удаляют переписку и блокируют жертву.

Для придания достоверности своим каналам мошенники часто используют флаги и герб Узбекистана, надписи «оптовый склад таможни», «конфискат с таможни» и т. д.

Таможенному комитету стоит опубликовать официальное заявление с разъяснением, где и как можно легально приобрести конфискованные товары, а также рассказать о наиболее распространённых мошеннических схемах, чтобы защитить граждан от подобных афер.