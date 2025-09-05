Силы ПВО за ночь сбили 92 беспилотника над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 92 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
15 дронов уничтожили над территорией Брянской области, 13 — над Ростовской областью, 12 — над Тульской областью, 11— над территорией Калужской области.
Еще девять БПЛА сбили над Рязанской областью, восемь — над территорией Республики Крым, семь — над Воронежской областью.
Кроме того, по пять беспилотников ликвидировали в Курской и Орловской областях, по два — над территорией Липецкой и Белгородской областей, по одному — в Смоленской области и над акваториями Черного и Азовского морей, добавили в РИА Новости.
Помимо этого, в городе Белая Калитва обломки дрона, сбитого силами противовоздушной обороны, рухнули около жилой многоэтажки. Инцидент произошел 2 сентября, когда в небе над городом были слышны взрывы и работала ПВО.