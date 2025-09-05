Ричмонд
В Волгограде фонд капремонта уличили в безнадзорном обновлении домов

В Кировском районе Волгограда прокуратура была вынуждена вмешаться в капитальный ремонт дома № 41 на ул. Веселая Балка.

Источник: прокуратура Волгоградской области

В мае 2025 года подрядная организация начала здесь ремонтировать крышу, однако, демонтировав старую гидроизоляцию, строители забросили объект.

— В результате обильных осадков и отсутствия кровельного покрытия 7 августа 2025 года произошло обрушение потолка в двух жилых помещениях многоквартирного дома. На основании материалов проверки прокуратуры следственным органом по данному факту возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

По информации надзорного ведомства, вопиющий случай, в результате которого пострадало имущество граждан, стал возможным из-за отсутствия полноценного контроля за производством работ со стороны регионального фонда капитального ремонта.

Отметим, после внимания правоохранителей, строители возобновили ремонт МКД, а региональный оператор активизировал работы по оценке причинённого действиями подрядчика ущерба для выплаты собственникам страховой компенсации. Ситуация взята надзорным ведомством на контроль.