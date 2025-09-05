В Волгограде фонд капремонта уличили в безнадзорном обновлении домов

— В результате обильных осадков и отсутствия кровельного покрытия 7 августа 2025 года произошло обрушение потолка в двух жилых помещениях многоквартирного дома. На основании материалов проверки прокуратуры следственным органом по данному факту возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.