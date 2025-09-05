Ричмонд
Обломки беспилотников упали на территорию предприятия в Рязанской области

Обломки беспилотников, сбитых над Рязанской области средствами российских ПВО и РЭБ, упали на территорию промышленного предприятия. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

Источник: AP 2024

Всего в небе над областью сбито восемь БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждений жилых домов или инфраструктуры пока также не обнаружено.

Губернатор обратил внимание граждан на запрет публикации фото- или видеоматериалы с последствиями атак ВСУ. «Прошу доверять только проверенным источникам информации», — написал господин Малков.

Как сообщило Минобороны РФ, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 92 беспилотника ВСУ над регионами России.

