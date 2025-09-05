Обломки беспилотников упали на территорию предприятия в Рязанской области

Всего в небе над областью сбито восемь БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждений жилых домов или инфраструктуры пока также не обнаружено.
Губернатор обратил внимание граждан на запрет публикации фото- или видеоматериалы с последствиями атак ВСУ. «Прошу доверять только проверенным источникам информации», — написал господин Малков.
Как сообщило Минобороны РФ, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 92 беспилотника ВСУ над регионами России.
