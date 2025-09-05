Ричмонд
В Братске ликвидировали двух медведей рядом с дачами

В Братске сотрудники Охотнадзора добыли двух медведей, которые были замечены у одного из садоводств в дачном массиве Зяба. Об этом у себя в телеграм-канале написал мэр Братска Александр Дубровин, передает информационное агентство «ТК Город».

Глава города уточнил, что животные возрастом 3−4 года были ликвидированы в охотничьих угодьях, которые располагаются рядом с СНТ «Таёжный ключ».

От граждан неоднократно поступали жалобы о том, что медведи выходят на дачные участки, — написал мэр Братска.

Александр Дубровин также уточнил, что с весны по настоящее время в Братске и Братском районе были сотрудниками Охотнадзора было добыто 25 медведей.

Как сообщалось ранее, в Иркутской области число медведей превышает оптимальное для региона значение. В этой связи власти Приангарья уже разработали план мероприятий по сокращению их численности.