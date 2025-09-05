В Братске ликвидировали двух медведей рядом с дачами

Глава города уточнил, что животные возрастом 3−4 года были ликвидированы в охотничьих угодьях, которые располагаются рядом с СНТ «Таёжный ключ».
От граждан неоднократно поступали жалобы о том, что медведи выходят на дачные участки, — написал мэр Братска.
Александр Дубровин также уточнил, что с весны по настоящее время в Братске и Братском районе были сотрудниками Охотнадзора было добыто 25 медведей.
Как сообщалось ранее, в Иркутской области число медведей превышает оптимальное для региона значение. В этой связи власти Приангарья уже разработали план мероприятий по сокращению их численности.