Красноярца осудили за оформление кредита на умершую мать

Суд признал жителя Красноярска виновным в мошенничестве в крупном размере и назначил наказание в виде принудительных работ.

Как следует из материалов дела, в феврале 2024 года у мужчины, признанного банкротом, умерла мать. Спустя неделю он через телефон женщины зашел в приложение банка и оформил на нее кредит.

«Банк, не располагавший информацией о кончине клиентки, одобрил заявку и причислил на ее карту 500 тысяч рублей Мужчина тут же перевел все средства на свои счета, чтобы потратить их на личные нужды и погашение старых долгов. Когда обман раскрылся, в дело вступили правоохранители», — рассказали в прокуратуре.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд приговорил красноярца к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.