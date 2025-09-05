Красноярца осудили за оформление кредита на умершую мать

«Банк, не располагавший информацией о кончине клиентки, одобрил заявку и причислил на ее карту 500 тысяч рублей Мужчина тут же перевел все средства на свои счета, чтобы потратить их на личные нужды и погашение старых долгов. Когда обман раскрылся, в дело вступили правоохранители», — рассказали в прокуратуре.