В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли три человека

Трагическое ДТП, которое унесло жизни трех человек, произошло рано утром 5 сентября на 38-м километре автодороги «Набережные Челны — Альметьевск», расположенной на территории Заинского района. По предварительной информации, автомобиль марки «Дэу Нексиа» выехал на полосу встречного движения без намерения совершить обгон, что привело к столкновению с грузовиком «Ман».
В результате аварии водитель легкового автомобиля и два его пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия незамедлительно прибыл Заинский городской прокурор Сергей Урванцев для координации работы правоохранительных органов.
Проводится проверка по факту ДТП. Все обстоятельства аварии выясняются, ход проверки находится под контролем надзорного органа.