Почтальона из Красноярского края осудили за кражу выплаты 98-летней труженице тыла

Суд вынес приговор местной почтальоне, признанной виновной в хищении 80 тысяч рублей, предназначенных 98-летней труженице тыла к празднованию Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.
Инцидент произошел в апреле, когда почтовая сотрудница должна была доставить ветерану социальную выплату. Вместо этого женщина присвоила деньги, подделала подпись в кассовых документах и ввела в заблуждение родственников пенсионерки, утверждая, что выплата еще не поступила.
Обман раскрылся, когда дочь ветерана обратилась в почтовое отделение для выяснения обстоятельств задержки выплаты. Выяснилось, что деньги были получены и оформлены почтальоном месяцем ранее.
После возбуждения уголовного дела обвиняемая полностью вернула похищенную сумму и раскаялась в содеянном. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно.
В своем последнем слове подсудимая пояснила, что планировала вернуть деньги в течение года, но не успела этого сделать до обращения потерпевшей стороны в правоохранительные органы.