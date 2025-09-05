Почтальона из Красноярского края осудили за кражу выплаты 98-летней труженице тыла

Инцидент произошел в апреле, когда почтовая сотрудница должна была доставить ветерану социальную выплату. Вместо этого женщина присвоила деньги, подделала подпись в кассовых документах и ввела в заблуждение родственников пенсионерки, утверждая, что выплата еще не поступила.