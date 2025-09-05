Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почтальона из Красноярского края осудили за кражу выплаты 98-летней труженице тыла

Суд вынес приговор местной почтальоне, признанной виновной в хищении 80 тысяч рублей, предназначенных 98-летней труженице тыла к празднованию Дня Победы.

Суд вынес приговор местной почтальоне, признанной виновной в хищении 80 тысяч рублей, предназначенных 98-летней труженице тыла к празднованию Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Инцидент произошел в апреле, когда почтовая сотрудница должна была доставить ветерану социальную выплату. Вместо этого женщина присвоила деньги, подделала подпись в кассовых документах и ввела в заблуждение родственников пенсионерки, утверждая, что выплата еще не поступила.

Обман раскрылся, когда дочь ветерана обратилась в почтовое отделение для выяснения обстоятельств задержки выплаты. Выяснилось, что деньги были получены и оформлены почтальоном месяцем ранее.

После возбуждения уголовного дела обвиняемая полностью вернула похищенную сумму и раскаялась в содеянном. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно.

В своем последнем слове подсудимая пояснила, что планировала вернуть деньги в течение года, но не успела этого сделать до обращения потерпевшей стороны в правоохранительные органы.