Минпросвещения Башкирии предупреждает о фейковом письме в соцсетях

В министерстве просвещения Башкирии сообщили о появлении в социальных сетях и мессенджерах фальшивого документа. Мошенники распространяют фейк-письмо, якобы подписанное заместителем министра, в котором утверждается о введении обязательных удержаний из зарплат педагогов в 2025—2026 учебном году.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности. В министерстве призвали граждан не поддаваться на провокации, сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
Все актуальные новости и документы публикуются на официальном сайте министерства просвещения Башкирии и на его страницах в социальных сетях, напомнили в Минпросвещения. В ведомстве рекомендовали проверять любую подозрительную информацию через эти каналы и не распространять непроверенные данные.
