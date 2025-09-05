Ричмонд
Минпросвещения Башкирии предупреждает о фейковом письме в соцсетях

В минпросвещения Башкирии предупредили о распространяемом в соцсетях фейке.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве просвещения Башкирии сообщили о появлении в социальных сетях и мессенджерах фальшивого документа. Мошенники распространяют фейк-письмо, якобы подписанное заместителем министра, в котором утверждается о введении обязательных удержаний из зарплат педагогов в 2025—2026 учебном году.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности. В министерстве призвали граждан не поддаваться на провокации, сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Все актуальные новости и документы публикуются на официальном сайте министерства просвещения Башкирии и на его страницах в социальных сетях, напомнили в Минпросвещения. В ведомстве рекомендовали проверять любую подозрительную информацию через эти каналы и не распространять непроверенные данные.

