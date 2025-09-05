Минпросвещения Башкирии предупреждает о фейковом письме в соцсетях

Все актуальные новости и документы публикуются на официальном сайте министерства просвещения Башкирии и на его страницах в социальных сетях, напомнили в Минпросвещения. В ведомстве рекомендовали проверять любую подозрительную информацию через эти каналы и не распространять непроверенные данные.