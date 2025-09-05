Ричмонд
Пробежал в метре от дома: медведи все чаще выходят к жителям Иркутской области

В Усть-Илимском районе трое медведей вышли к людям за сутки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимском районе участились случаи выхода диких животных к населенным пунктам. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, только за последние сутки зафиксировано три встречи с медведями.

— Хищников видели возле садоводства «Рассвет», на улице Зеленой в поселке Невон и рядом с водонапорной башней в том же поселке. К счастью, все медведи ушли обратно в лес, и никто не пострадал, — отметили в пресс-службе ведомства.

Полиция совместно с охотоведами проводит мероприятия по обеспечению безопасности местных жителей. Специалисты настоятельно рекомендуют избегать мест возможного появления хищников, ни в коем случае не приближаться к ним и не пытаться кормить.

Также не стоит пытаться сфотографировать или снять животное на видео. Важно убирать бытовые отходы на дачных участках и не оставлять домашних животных без присмотра на улице. Любой неосторожный поступок может привести к трагическим последствиям.

