Пробежал в метре от дома: медведи все чаще выходят к жителям Иркутской области

В Усть-Илимском районе участились случаи выхода диких животных к населенным пунктам. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, только за последние сутки зафиксировано три встречи с медведями.
— Хищников видели возле садоводства «Рассвет», на улице Зеленой в поселке Невон и рядом с водонапорной башней в том же поселке. К счастью, все медведи ушли обратно в лес, и никто не пострадал, — отметили в пресс-службе ведомства.
Полиция совместно с охотоведами проводит мероприятия по обеспечению безопасности местных жителей. Специалисты настоятельно рекомендуют избегать мест возможного появления хищников, ни в коем случае не приближаться к ним и не пытаться кормить.
Также не стоит пытаться сфотографировать или снять животное на видео. Важно убирать бытовые отходы на дачных участках и не оставлять домашних животных без присмотра на улице. Любой неосторожный поступок может привести к трагическим последствиям.
