Жители Пермского края вызвали спасателей из-за заползшей в здание змеи

Животное заметили в Кунгуре.

Источник: Поисково-спасательная служба КМО

Жители Пермского края вызвали службу спасения из-за заползшей в здание змеи, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО). Инцидент произошёл в Кунгуре 4 сентября. Как рассказывают муниципальные спасатели, днём группа оперативного реагирования № 3 выехала на место происшествия в здание на улице Кирова. Причиной вызова экстренной службы стала змея, которая заползла в помещение и самостоятельно не хотела его покидать.

Прибывшие на место сотрудники службы спасения поместили маленькую змею в контейнер и вынесли из здания. Как пояснил руководитель ведомства в комментариях к посту, заползшей в здание змеёй оказался обыкновенный уж. Спасатели вывезли рептилию в естественную среду обитания и выпустили на волю.

Поисково-спасательная служба КМО также опубликовала фотографию эвакуированной безобидной змейки, лежащей внутри контейнера.