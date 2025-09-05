В Новосибирске построили тротуар после двух ДТП с пешеходами

В начале лета 2025 года на улице Технической в Дзержинском районе Новосибирска началось строительство тротуара. Примечательно, что парой месяцев ранее на одном из участков дороги был насмерть сбит пожилой пешеход. Водитель 1993 года рождения, управлявший внедорожником Land Rover, сбил мужчину, которому на вид было около 60 лет. По предварительным данным, мужчина шёл по проезжей части в том же направлении, что и автомобиль. От полученных травм пешеход скончался в больнице.