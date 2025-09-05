В Новосибирске построили тротуар после двух ДТП с пешеходами

В начале лета 2025 года на улице Технической в Дзержинском районе Новосибирска началось строительство тротуара. Примечательно, что парой месяцев ранее на одном из участков дороги был насмерть сбит пожилой пешеход. Водитель 1993 года рождения, управлявший внедорожником Land Rover, сбил мужчину, которому на вид было около 60 лет. По предварительным данным, мужчина шёл по проезжей части в том же направлении, что и автомобиль. От полученных травм пешеход скончался в больнице.
Ранее, 22 февраля 2024 года, на этом участке дороги произошло похожее ДТП, когда пожилой водитель за рулём автомобиля Nissan сбил 18-летнего пешехода. Парень получил травмы и был госпитализирован. К счастью, пешеход выжил.
Жители частного сектора, расположенного в Дзержинском районе, неоднократно выражали свою обеспокоенность по поводу опасности передвижения пешеходов по этой улице. Они опасались за безопасность своих детей и пожилых соседей, которым приходится ходить по этой улице, чтобы добраться до единственного отделения почты, магазинов и остановки общественного транспорта. Один из водителей в разговоре с Om1 Новосибирск даже назвал эту улицу «дорогой смерти», подчёркивая её опасность.
В начале сентября тротуар наконец был полностью готов.
Теперь проход по Технической для пешеходов стал значительно безопаснее.
Однако в некоторых местах, сообщают читатели, есть преграды на пути.