В пожаре в свердловской деревне погибли трое детей

В пресс-службе СКР по Свердловской области Накануне.RU рассказали, что тела троих детей были обнаружены уже во время тушения пожара. Чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте работают следователи и криминалисты, тела погибших направлены на экспертизу для выяснения причины смерти. Также назначена экспертиза для установления очага и точной причины возгорания. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия.