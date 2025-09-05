Ричмонд
Сибирячка потеряла права после ДТП с электросамокатом

В суде автоледи не признала свою вину.

Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции. В июле 2025 года женщина ехала по улице Военная, 5 и сбила самокатчика. С места преступления автоледи скрылась.

На суде женщина не признала свою вину, но на месте происшествия работали камеры видеонаблюдения.

Мировой суд постановил привлечь женщину-водителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Правонарушение было квалифицировано по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В качестве наказания суд определил лишение водительских прав сроком на один год.