Сибирячка потеряла права после ДТП с электросамокатом

Мировой суд постановил привлечь женщину-водителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Правонарушение было квалифицировано по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В качестве наказания суд определил лишение водительских прав сроком на один год.