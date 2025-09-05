Ричмонд
В Уфе мужчину будут судить за дачу взятки преподавателям университета

В Уфе мужчину будут судить за дачу взятки преподавателям университета.

Источник: Башинформ

Прокуратура республики утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жителя Московской области. Он обвиняется в даче взятки. Уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, мужчина, будучи студентом одного из высших учебных заведений и не желая сдавать экзамены, обратился к знакомому преподавателю с просьбой оказать содействие в успешной сдаче сессии. Вместо того, чтобы пресечь незаконное предложение, сотрудник вуза выступил в качестве посредника и обратился к другому педагогу, который подключил к преступной схеме руководителя факультета.

В результате за 125,5 тыс. рублей студенту были проставлены положительные оценки по ряду дисциплин без фактической проверки знаний.

Материалы в отношении должностных лиц университета по факту получения взятки выделены в отдельное производство, сообщили в пресс-службе прокуратуры.