В Уфе мужчину будут судить за дачу взятки преподавателям университета.

По версии следствия, мужчина, будучи студентом одного из высших учебных заведений и не желая сдавать экзамены, обратился к знакомому преподавателю с просьбой оказать содействие в успешной сдаче сессии. Вместо того, чтобы пресечь незаконное предложение, сотрудник вуза выступил в качестве посредника и обратился к другому педагогу, который подключил к преступной схеме руководителя факультета.