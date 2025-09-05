Ричмонд
Камчатскую учительницу задержали за поддержку запрещенной партии

Камчатскую учительницу, которую ранее уволили за «аморальное поведение», задержали за поддержку запрещенной партии «Воля»*. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.

По данным инстанции, Василя Вершинина распространяла печатные материалы, создавала онлайн-сообщества в рамках организации, а также проводила агитационные беседы через незарегистрированные организации, такие как «Общенародный Союз возрождения России»* и «Совет Камчатского края».

Следователи направили в суд ходатайство о заключении Вершининой под стражу. Инициатива была мотивирована тем, что женщина несколько раз привлекалась к административной ответственности за действия экстремистского характера.

Суд удовлетворил просьбу следователя и назначил учительнице меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, добавили в «Кам 24».

В июне Росфинмониторинг принял решение о внесении публициста Анатолия Несмияна, который также известен под псевдонимом Эль Мюрид, в список террористов и экстремистов.

*Признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

