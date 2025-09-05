В Татарстане в автомобильной аварии с грузовиком погибли три человека

Как KP.RU писал ранее, в минувшую субботу в Калмыкии произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля. Погибли три человека, еще двое пострадали. Инцидент произошел на трассе, расположенной в Черноземельском районе Калмыкии.