В Татарстане в автомобильной аварии с грузовиком погибли три человека

В результате автомобильной аварии с грузовиком, произошедшей в Заинском районе Татарстана, погибли три человека. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, машины столкнулись на 38-м км автодороги «Набережные Челны — Альметьевск».
По предварительным данным, машина марки Daewoo Nexia выехала на встречку без цели обгона и столкнулась с грузовиком MAN. К сожалению, водитель легкового авто и два пассажира погибли.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства ДТП, проводится проверка.
