В Татарстане в автомобильной аварии с грузовиком погибли три человека

Машины столкнулись на 38-м км автодороги «Набережные Челны — Альметьевск».

Источник: Комсомольская правда

В результате автомобильной аварии с грузовиком, произошедшей в Заинском районе Татарстана, погибли три человека. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, машины столкнулись на 38-м км автодороги «Набережные Челны — Альметьевск».

По предварительным данным, машина марки Daewoo Nexia выехала на встречку без цели обгона и столкнулась с грузовиком MAN. К сожалению, водитель легкового авто и два пассажира погибли.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Как KP.RU писал ранее, в минувшую субботу в Калмыкии произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля. Погибли три человека, еще двое пострадали. Инцидент произошел на трассе, расположенной в Черноземельском районе Калмыкии.