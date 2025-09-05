В Башкирии подорожали отечественные автомобили

Согласно данным Росстата, за первые восемь месяцев 2025 года в Башкирии произошли заметные изменения в стоимости легковых автомобилей. Цены на машины российского производства показали рост на 2,3%, что в абсолютном выражении составило в среднем 31 291 рубль. Теперь новый отечественный автомобиль обходится жителям Башкирии в среднем в 1 394 464 рубля.
При этом общероссийский показатель роста цен на авто отечественных марок оказался выше — 2,82%, со средней стоимостью 1 348 903 рубля. Любопытно, что в Башкирии российские автомобили стоят дороже, чем в среднем по стране. Самые доступные цены зафиксированы в Северной Осетии (1 130 177 рублей), а самые высокие — в Вологодской области (1 631 292 рубля).
Противоположная тенденция наблюдается на рынке иномарок. В Башкирии их стоимость с начала года снизилась на 1%, что эквивалентно уменьшению цены на 25 000 рублей. Теперь средняя стоимость автомобиля иностранного производства составляет 2 419 713 рублей.