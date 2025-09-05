В Башкирии подорожали отечественные автомобили

Согласно данным Росстата, за первые восемь месяцев 2025 года в Башкирии произошли заметные изменения в стоимости легковых автомобилей. Цены на машины российского производства показали рост на 2,3%, что в абсолютном выражении составило в среднем 31 291 рубль. Теперь новый отечественный автомобиль обходится жителям Башкирии в среднем в 1 394 464 рубля.