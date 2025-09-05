Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 92 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Больше всего БПЛА сбили в Брянской области.

Министерство обороны РФ рассказало о работе сил ПВО над территориями страны. Всего за ночь были сбиты больше девяти десятков беспилотника ВСУ, больше всего целей сбили над Брянской областью.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.

15 БПЛА сбили над Брянской областью, еще 13 — над Ростовской. Больше десятка дронов ВСУ также уничтожили еще над двумя регионами: 12 над Тульской областью, 11 — над Калужской. Девять беспилотников были ликвидированы под Рязанью, восемь — в Крыму, семь — под Воронежем. По пять беспилотников неприятеля были сбиты над Курской и Орловской областями, еще по два — над Липецкой и Белгородской областями.

Один дрон заметили и ликвидировали под Смоленском. Силы ПВО России также перехватили по одному беспилотнику над Черным и Азовским морями.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в ночь на 4 сентября расчеты ПВО России сбили 46 БПЛА над тремя регионами и акваторией Черного моря.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше