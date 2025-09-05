Силы ПВО за ночь сбили 92 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Министерство обороны РФ рассказало о работе сил ПВО над территориями страны. Всего за ночь были сбиты больше девяти десятков беспилотника ВСУ, больше всего целей сбили над Брянской областью.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.
15 БПЛА сбили над Брянской областью, еще 13 — над Ростовской. Больше десятка дронов ВСУ также уничтожили еще над двумя регионами: 12 над Тульской областью, 11 — над Калужской. Девять беспилотников были ликвидированы под Рязанью, восемь — в Крыму, семь — под Воронежем. По пять беспилотников неприятеля были сбиты над Курской и Орловской областями, еще по два — над Липецкой и Белгородской областями.
Один дрон заметили и ликвидировали под Смоленском. Силы ПВО России также перехватили по одному беспилотнику над Черным и Азовским морями.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что в ночь на 4 сентября расчеты ПВО России сбили 46 БПЛА над тремя регионами и акваторией Черного моря.