Силы ПВО за ночь сбили 92 беспилотника ВСУ над регионами РФ

15 БПЛА сбили над Брянской областью, еще 13 — над Ростовской. Больше десятка дронов ВСУ также уничтожили еще над двумя регионами: 12 над Тульской областью, 11 — над Калужской. Девять беспилотников были ликвидированы под Рязанью, восемь — в Крыму, семь — под Воронежем. По пять беспилотников неприятеля были сбиты над Курской и Орловской областями, еще по два — над Липецкой и Белгородской областями.